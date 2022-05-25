Москва, 25 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, отменяющий верхний возрастной предел для заключения контракта для прохождения службы в Вооруженных силах России, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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«Комитет считает, что принятие законопроекта не терпит отлагательств», — отметил депутат Госдумы Андрей Красов («Единая Россия»).

На фоне специальной военной операции на Украине убирается верхний порог, тем самым расширяются возможности для привлечения на службу.

В Госдуме сообщили, что привлекать на службу предполагается прежде всего высокопрофессиональных специалистов в сфере медицинского обеспечения, технического обслуживания, эксплуатации, связи.

«Нам надо помогать, укреплять оборону», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — до 30 лет.

В ходе дискуссии парламентарии предложили повысить нижней возрастной порог для контрактников, чтобы они могли идти служить по контракту уже после службы в армии по призыву.