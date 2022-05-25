Донецк, 25 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Донецкий государственный научно исследовательский и проектный институт цветных металлов был поврежден в результате ночных обстрелов со стороны украинских боевиков, сообщило 25 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о прямом попадании боеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов по адресу: пр. Весёлый, 1, поселок Грабари Куйбышевского района г. Донецка», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 292 боеприпаса.

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