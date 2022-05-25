Донецк, , 10:18 — REGNUM Украинские боевики за прошедшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 292 боеприпаса, сообщает 25 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)… (Выпущено) 292 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мужчины 1988 г. р и женщины 1968 г. р. в Куйбышевском р-не Донецка и Ясиноватой», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.