Москва, 25 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Госдуме хотят доработать федеральный закон «О семеноводстве» с токи зрения проработки нормативно-правовых актов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Duma.gov.ru Надежда Школкина

«Есть предложение от отраслевого сообщества перенести сроки вступления этого закона на один год и за это время вернуться к рассмотрению некоторых его норм, например, таких как оформление генетического паспорта на сорта и гибриды посевного материала, тотальное обследование семян и посевов на наличие ГМО, на предмет финансовой емкости и бюрократических барьеров», — сказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Она заявила о поддержке таких предложений.

«Сегодня наша общая задача — создание комфортных условия для развития отечественного семеноводства», — подчеркнула парламентарий.

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