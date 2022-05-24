Москва, , 11:01 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ, заявил 24 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах Чернобаевка Херсонской области, Дибровное, Каменка, Питомник, Малые Проходы Харьковской области. Кроме того, над населенными пунктами Топольское, Семеновка и Сухая Каменка Харьковской области перехвачены четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 125 вертолетов, 995 беспилотных летательных аппаратов, 320 зенитных ракетных комплексов, 3243 танка и других боевых бронированных машин, 425 установок реактивных систем залпового огня, 1658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3124 единицы специальной военной автомобильной техники.