Москва, 24 мая 2022, 11:01 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ, заявил 24 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Конашенков добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 125 вертолетов, 995 беспилотных летательных аппаратов, 320 зенитных ракетных комплексов, 3243 танка и других боевых бронированных машин, 425 установок реактивных систем залпового огня, 1658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3124 единицы специальной военной автомобильной техники.