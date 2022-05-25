Москва, 25 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Вопрос о гарантиях безопасности был одной из тем обсуждения в ходе переговоров с Украиной. Однако, как заявил 25 мая заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, Киев сам приостановил процесс.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Что касается заявлений руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о возможности создания международной консультативной группы по разработке гарантий безопасности для Киева, представитель российского внешнеполитического ведовства ничего не слышал.

«Такой разговор был в контексте нашего переговорного процесса. Но после того, как Украина приостановила своё участие, я больше не слышал о каких-либо других попытках», — подчеркнул Руденко.

Дипломат также добавил, что искренность желаний Киева найти мирное разрешение ситуации вызывает сомнения у Москвы. По его словам, условия возобновления переговоров с Россией, которые выдвигает украинская сторона, неконструктивны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны не готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

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