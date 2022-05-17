Москва, , 12:32 — REGNUM Западные страны не готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Об это сегодня, 17 мая, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава МИД РФ уточнил, что Москва располагает данными, что Украина не получила заверения от стран Запада, что они готовы подписаться под гарантиями безопасности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия выступает за то, чтобы предоставить гарантии безопасности всем странам, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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