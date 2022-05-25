Анкара, , 10:57 — REGNUM Обсуждение заявок Финляндии и Швеции на вступление этих стран в Североатлантический альянс (НАТО) проведет турецкий Совет безопасности под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 25 мая сообщает агентство «Анадолу».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совет национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит на заседании 26 мая заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, ситуацию в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака, а также наращивание военного арсенала соседней Греции», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации источника, на третьем с начала 2022 года заседании Совбеза Турции также будут обсуждаться другие, важные для Анкары темы, включая спецоперацию Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

При этом отмечается, что в контексте ситуации на севере Черного моря будут обсуждены мирные инициативы Анкары по Украине, а также инициативы посредничества, поставки гуманитарной помощи и усилия по достижению долгосрочного перемирия.

«Касательно ситуации в Эгейском и восточной части Средиземного моря, участники заседания подробно рассмотрят тему защиты интересов и прав Турции и… Северного Кипра. Члены Совета обсудят также шаги по формированию зоны безопасности у южных границ Турции, в том числе проведение антитеррористических операций», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Анкаре должны 25 мая состояться переговоры делегаций Швеции и Финляндии с высокопоставленными турецкими чиновниками, чтобы попытаться преодолеть возражения Турции против заявок двух стран на вступление в НАТО