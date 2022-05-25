Москва, 25 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Украинские боевики, чья оборона разбита, продолжат устраивать провокации против мирного населения республик Донбасса. Об этом посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил 25 мая в телеграм-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Он заявил о взломе Светлодарской дуги на границе ЛНР и ДНР и прорыве некогда монолитной обороны украинских формирований.

«Зная нацистский характер ведения войны боевиками, провокации против мирных неизбежны. Местным жителям стоит соблюдать максимальную осторожность и лишний раз не покидать убежища», — предупредил Мирошник.

Он рассказал, что ранее украинские силовики нанесли удар со стороны Лисичанска по территории химического предприятия в Северодонецке. Они ждали, когда там соберутся люди. В результате четыре мирных жителя погибли, ещё трое серьёзно пострадали.

Сейчас мирным жителям опасно собираться в Северодонецке и Лисичанске. Люди просто станут мишенью для ударов со стороны ВСУ, добавил посол.

Читайте также: Военные ВСУ отказались выполнять задание в Северодонецке