Северодонецк, ЛНР, , 15:40 — REGNUM Обращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, в котором они отказались от выполнения боевого задания в Северодонецке из-за плохого обеспечения, записали военные из 115-й бригады украинских войск.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы, взвод 115-й бригады третьего батальона, который сейчас базируется в Северодонецке, обращаемся к вам. Мы отказываемся выполнять боевое задание в связи с тем, что у нас нет надлежащей защиты сзади, а именно: тяжелой техники, которая прикрывала бы нас, а также необходимого руководства», — говорится в обращении, обнародованном украинскими СМИ.

Также военные ВСУ заявили, что их отправляют «на верную смерть», в то время, как у них нет руководства, ни одного боевого командира, и никакой техники и уважения к людям. При этом украинские военные отметили, что не отказываются от защиты страны, однако хотят иметь «надежный тыл и надлежащее командование».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ночь на 24 мая на флагшток на главной площади Мелитополя был водружён флаг России.