Москва, 25 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. У России есть ответ на решение минфина США не продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга России, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«На этот вызов у нашей страны есть решение… Платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что все необходимые денежные средства на выплаты у России есть.

«Опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», — советует спикер Госдумы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, генеральная лицензия министерства финансов США, позволявшая России обслуживать свой внешний долг, прекратила своё действие. Документ выводил из-под санкционных ограничений выплаты по обслуживанию части суверенного долга России.