Словенские военнослужащие прибудут в подразделение НАТО в Словакии в июне
Любляна, 25 мая, 2022, 01:18 — ИА Регнум. В подразделение НАТО, дислоцированное в Словакии, в июне прибудут первые военнослужащие из Словении. Об этом министерство обороны Словении 24 мая сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
О планах направить в подразделение НАТО в Словакии до 200 своих военнослужащих 16 марта заявил министр обороны Словении Матей Тонин.
Ранее парламентом Словакии было утверждено решение о размещении в стране сил Североатлантического альянса, в состав которых войдут военнослужащие из Германии, Чехии, США, Нидерландов, Словении и Польши.
Как сообщало ИА REGNUM, боевая группировка Североатлантического альянса, размещённая в Словакии, может возрасти до трёх тысяч военнослужащих.
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