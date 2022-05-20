Братислава, , 09:15 — REGNUM Руководство Хорватии сумеет прийти к общему мнению и не станет препятствовать принятию Швеции и Финляндии в НАТО, заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Об этом он написал в социальных сетях.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению главы словацкого правительства, в Североатлантическом альянсе «очень ждут» Стокгольм и Хельсинки. Хегер пояснил, что Швеция и Финляндии, которые имеют «выгодное географическое положение, сильную экономику и долгие демократические традиции» позволят через их вступление в НАТО «укрепить безопасность Хорватии и Европы в целом».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая словацкий министр иностранных дел Иван Корчок заявил, что Словакия приветствует решения властей Швеции и Финляндии подать заявки на вступление в Североатлантический альянс. В свою очередь хорватский президент Зоран Миланович заявил, что будет советовать постпреду Хорватии при НАТО Марио Нобило проголосовать против включения Стокгольма и Хельсинки в этот военный блок.

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