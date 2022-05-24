Бишкек, , 16:51 — REGNUM За первый квартал 2022 года жители Киргизии успели взять в микрокредитных компаниях 8,8 млрд сомов (6,77 млрд рублей) займов. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Кредит 401(K) 2012

Это на 3,4% или на 289 млн сомов (222 млн рублей) больше, чем за аналогичный период 2021 года

При этом число получателей микрокредитов снизилось до 152 тысяч человек, то есть на 9,8% или на 16,5 тысячи человек меньше, чем в январе–марте прошлого года.

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Больше всего получателей микрокредитов оказалось среди жителей Ошской области около 25% от общего числа заёмщиков по всей республике.

Затем следуют Джалал-Абадская область и киргизская столица — по 15%.

Наибольшие суммы микрокредитов также выданы получателям в Ошской области — на сумму в 1,9 млрд сомов (1,46 млрд рублей) или более 21% от общего объема.

Затем следуют город Бишкек — 1,6 млрд сомов (1,23 млрд рублей) или 18%, Чуйская область — 1,3 млрд сомов (1 млрд рублей) или 15% и Джалал-Абадская область — 1,2 млрд сомов (923 млрд рублей) или 13,5%.

Чаще всего киргизстанцы берут микрокредиты на потребительские нужды — на них займы приходится около 39% микрозаймов.

Также стало известно о том, что на развитие сельского хозяйства выдаётся 31% от общего объема микрокредитов, на сферу торговли и общественного питания — 12,5%, а на строительство — только 6%.

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