Москва, 24 мая, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Сегодня, 24 мая, по состоянию на 15:25 по мск котировки июльского фьючерса на нефть марки Brent растут на 0,19%, до $113,64 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Шукран Артемов.

ptra Добыча нефти

«В первой половине дня на рынке нефти наблюдался некоторый откат — трейдеры негативно оценили данные по индексу деловой активности в Европе, продолжая также опасаться снижения темпов экономики Китая.

К тому же Еврокомиссия вновь не смогла согласовать шестой пакет санкций против России, что снижает опасения сокращения поставок на рынок.

Однако затем котировки снова пошли наверх. В частности, этому способствовало возобновление роста котировок на европейском спотовом рынке газа после четырех дней падения.

Сегодня рынок ждет данных о запасах нефти в США — если они окажутся меньше ожиданий, возможна попытка тестирования уровня $115 за баррель», — считает эксперт.

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