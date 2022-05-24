Москва, , 13:20 — REGNUM После трех дней скромного роста, который не привел котировки нефти выше $115 за баррель, Brent оказалась под давлением на утренних торгах 24 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти Ilsurikat

«В целом цены находятся в пределах довольно тесного диапазона, удерживаясь выше $110. С одной стороны, продолжению подъема фьючерсов препятствует общее ухудшение настроений в рядах инвесторов.

Рост фондовых рынков 23 мая оказался лишь краткосрочным ралли облегчения, и сегодня повсеместное бегство от рисков возобновилось, что давит в том числе и на нефть.

Также покупатели ведут себя сдержанно из-за проволочек с отказом ЕС от поставок российской нефти, хотя Германия сообщает, что страны сообщат о введении эмбарго уже в ближайшие дни.

Сдерживающим фактором для нефтяных быков выступают и нарастающие страхи относительно торможения экономического роста из-за геополитики.

Мировые банковские гиганты продолжают предупреждать о грядущей рецессии, понижая свои экономические прогнозы, что омрачает перспективы спроса.

При этом в целом обстановка на рынке сейчас выглядит довольно стабильно. Brent осциллирует вокруг 20-дневной скользящей средней с марта и уже месяц не опускалась ниже психологической отметки $100 за баррель.

В верхней части графика главным ориентиром для быков выступает зона $115,70, которая сдержала рост на прошлой неделе. Однако в случае усиления бегства от рисков в ближайшее время возможно возвращение барреля под $110», — полагает эксперт.

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