Москва,
24 мая 2022, 13:20 — REGNUM После трех дней скромного роста, который не привел котировки нефти выше $115 за баррель, Brent оказалась под давлением на утренних торгах 24 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
«В целом цены находятся в пределах довольно тесного диапазона, удерживаясь выше $110. С одной стороны, продолжению подъема фьючерсов препятствует общее ухудшение настроений в рядах инвесторов.
Рост фондовых рынков 23 мая оказался лишь краткосрочным ралли облегчения, и сегодня повсеместное бегство от рисков возобновилось, что давит в том числе и на нефть.
Также покупатели ведут себя сдержанно из-за проволочек с отказом ЕС от поставок российской нефти, хотя Германия сообщает, что страны сообщат о введении эмбарго уже в ближайшие дни.
Сдерживающим фактором для нефтяных быков выступают и нарастающие страхи относительно торможения экономического роста из-за геополитики.
Мировые банковские гиганты продолжают предупреждать о грядущей рецессии, понижая свои экономические прогнозы, что омрачает перспективы спроса.
При этом в целом обстановка на рынке сейчас выглядит довольно стабильно. Brent осциллирует вокруг 20-дневной скользящей средней с марта и уже месяц не опускалась ниже психологической отметки $100 за баррель.
В верхней части графика главным ориентиром для быков выступает зона $115,70, которая сдержала рост на прошлой неделе. Однако в случае усиления бегства от рисков в ближайшее время возможно возвращение барреля под $110», — полагает эксперт.
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