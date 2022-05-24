Москва, , 15:09 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету подготовить предложения по упрощению въезда в Россию соотечественников из-за рубежа на фоне роста русофобии, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе заседания глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») предложил упростить процедуру участия соотечественников в госпрограммах, установить в максимально короткие сроки возможность подачи их документов в любой форме, упростить процедуру получения российского гражданства.

Парламентарий также предложил организовать круглосуточную горячую линию для получения информации по возвращению в Россию. Кроме того, депутат считает актуальным в странах с большим числом соотечественников подумать о создании миграционных центров, где можно было бы легко оформить документы.

«Получил десятки обращений от соотечественников из самых разных стран — СНГ, Прибалтики, Германии, Австрии, Ирландии, Таиланда, Канады. Пишут люди образованные — врачи, преподаватели, предприниматели. Они все хотят приехать на постоянное место жительства в Россию, но по разным причинам не могут этого сделать, сталкиваясь с бюрократией, с отсутствием должной информации», — привел он аргументы.

Спикер Госдумы Володин поручил профильному комитету «внести предложения по реализации инициатив».