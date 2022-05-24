Давос, Швейцария, 24 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не станет отправлять войска на Украину, чтобы избежать войны с Россией. Об этом 24 мая заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Policy Networks Йенс Столтенберг

«НАТО не будет частью конфликта, мы не отправим наши войска в регион, где они были бы прямо вовлечены в войну. Поддержка (Украины) — да, но без прямого вовлечения», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что НАТО намерено не допустить превращения конфликта в войну между Россией и альянсом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные страны не услышали обеспокоенностей Москвы по вопросам гарантий безопасности. Все российские инициативы на этот счёт были проигнорированы.

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