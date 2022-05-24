Москва, , 13:48 — REGNUM Западные страны не услышали обеспокоенностей Москвы по вопросам гарантий безопасности. Все российские инициативы на этот счёт были проигнорированы. Об этом 24 мая на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Существенно ухудшилась ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Несмотря на усилия России, Запад не принял во внимание предложения об урегулировании ключевых для нашей безопасности вопросов — нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных вооружений вблизи российской территории», — сказал Шойгу, подчеркнул, что «всё делалось с точностью до наоборот».

Российский министр указал, что Вашингтон взял «курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности, сопровождая его глобальным развёртыванием системы противоракетной обороны, разработкой ракетных комплексов средней и меньшей дальности».

Шойгу добавил, что Россия «была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения её безъядерного и нейтрального статуса».

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало предложения, которые были переданы Западу по вопросу обеспечения безопасности в Европе. В частности, Москва в очередной раз предложила НАТО дать гарантии нерасширения на восток, а также исключить приём Украины в состав Североатлантического альянса.