Москва, 24 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Систему сбора данных о беженцах из Донбасса и с Украины нужно отладить, чтобы не допустить проволочек с выплатой им материальной помощи. Об этом заявил 24 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

Он подчеркнул, что затягивать с рассмотрением заявлений от беженцев на получение помощи недопустимо. При этом некоторые категории людей нуждаются в особой заботе.

«Чтобы таких промедлений не было, необходимо отладить систему централизованного сбора и обработки данных о переселенцах, в кратчайшие сроки оказывать все меры социальной поддержки — это касается и семей с детьми, и пожилых людей, и инвалидов», — сказал Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

По его словам, совершенствовать нужно и процедуру сбора документов для беженцев. Например, их нужно освободить от пошлины при обращении в нотариальные конторы и суды.

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