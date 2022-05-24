Москва, 24 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. С начала обострения ситуации вокруг Украины и начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР в Россию прибыло почти полтора миллиона беженцев с данных территорий. Об этом заявил РИА Новости представитель экстренных служб.

Телеграм-канал Максима Егорова В Тамбовскую область прибыли беженцы из ДНР

«По состоянию на 6:00 мск вторника (24 мая), границу России <…> пересекли один миллион 444 тысячи 761 человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди них в Россию въехали чуть более 240 тысяч детей.