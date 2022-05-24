Москва, 24 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Выступление с трибуны Госдумы спикера народного собрания Донецкой народной республики состоится на заседании 8 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация в действии: специальная военная операция России — трансляция»

"Парламентская делегация во главе со спикером Владимиром Бидевкой будет у нас буквально через считанные дни, 8 июня с большой вероятностью состоится выступление спикера народного совета ДНР с трибуны пленарного заседания Государственной думы», — сказал Слуцкий.

Ранее состоялась поездка парламентариев от ЛДПР в ДНР.