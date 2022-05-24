Москва, 24 мая, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Совфеде ожидают, что в Токио QUAD будут пытаться трансформировать в антироссийский квартет, но рассчитывают на провал.

Council.gov.ru Константин Косачёв

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«Уверен, не выйдет. Индия никогда не стояла и не стоит сейчас на антироссийских позициях. Но ломать будут жестко, уговорами, шантажом и угрозами. Так что сегодняшний саммит — это ещё и про суверенитет в современном мире, есть он или нет. То, что им обладают и Китай, и Россия, как раз и бесит Запад в первую очередь», — рассуждает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в телеграм-канале.

Квартет очевидно составлялся под задачу сдерживания Китая и по сути является антикитайским. Состав участников — исходя из схожих подходов в этом вопросе всех, включая Индию, отметил сенатор.

Он выразил надежду на то, что Индия сохранит приверженность образу мышления, в полной мере реализуемому с ее полномасштабным участием в форматах РИК, БРИКС и ШОС, где, в отличие от QUAD, никого не ломают и никому не угрожают.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 мая в Токио проходит четырёхсторонний диалог по безопасности (Quadrilateral Group of Nations или QUAD) с участием лидеров США, Японии, Австралии и Индии.