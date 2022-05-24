Нижний Новгород, 24 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» корпорация МСП совместно с властями российских регионов и представителями крупных торговых сетей реализуют проект «Фермерский островок». Речь идет об открытии небольших «магазинов в магазине» под одноимённым брендом, куда все товары поступают на прилавок напрямую от производителей, минуя посредников.

Цитата с сайта мсп. рф Нижний Новгород стал первым городом Поволжья, где открылся «Фермерский островок»

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Такая концепция в условиях беспрецедентного санкционного давления призвана не только помочь малому бизнесу расширять рынки сбыта во взаимовыгодном сотрудничестве с ретейлом, но и способствовать решению вопросов импортозамещения. Причем, в случае с открытием каждого конкретного магазина, учитывают региональные особенности и потребности.

Так, открывшийся в начале мая «Фермерский островок» в торговой сети «Пятерочка» (Иваново) готов предложить покупателям взять «кофе с собой» и попробовать горячие блюда, приготовленные из фермерской продукции. Например, фермдог, приготовленный из фермерского мяса.

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Первым городом Поволжья, где стартовал данный проект, стал Нижний Новгород. Как сообщает платформа МСП, особенность открывшейся там торговой точки — широкий ассортимент сыров: 22 вида, сваренных по старинным французским, итальянским и швейцарским рецептам, полностью заместят импортную продукцию.

Как пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, процесс создания «Фермерских островков» от подбора локации с наибольшим трафиком и открытия магазина до масштабирования на весь регион сопровождает Корпорация МСП. Она же в лице своего дочернего МСП Банка предлагает операторам торговых точек финансовую поддержку на специальных условиях. Оценить фермерское разнообразие уже можно по адресу: ул. Буревестника, д. 15. В ближайшее время еще один «Фермерский островок» откроется в Дзержинске, на ул. Маяковского, д. 21.

Также в мае 2022 года «Фермерский островок» заработал в Ижевске (Удмуртия). Он расположен в магазине торговой сети «Пятерочка» по адресу: ул. Клубная, д. 38. Привлекательной особенностью новой точки стали перепечи — национальное удмуртское блюдо в виде ватрушки с мясной, яичной, грибной или овощной начинками.

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Мнение о том, как относиться к заявлениям о том, что программа импортозамещения в России полностью провалена, корреспонденту ИА REGNUM высказала директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова:

«Абсолютные оценки импортозамещению — что шапкозакидательские, что упаднические — не приведут к результату. Понятно, что есть проблемы с импортозамещением в различных отраслях экономики, но к этому нужно относиться как к объективному требованию времени. Сейчас многим предприятиям необходимо адаптироваться, но любой кризис (как изменение) — это и возможность занять рыночные ниши для новых предприятий, и здесь необходима государственная поддержка предприимчивых людей.

Сейчас активно замещается продукция овощеводства, бытовой химии, косметики, идёт работа в авиастроении, несмотря на то, что в производстве использовались и импортные составляющие. Дальнейшее снижение ставок по кредитам для предпринимателей, льготные условия от регионов — это шаги по созданию скелета крепких средних предприятий, стабилизирующих экономику в новых условиях».

Напомним, «Фермерский островок» работает в формате shop-in-shop, на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающим в рамках кооперации.

В настоящее время «Фермерские островки» уже работают в Уфе, Новосибирске, Омске, Иваново и Ижевске. До конца 2022 года в регионах России будет открыто порядка двух десятков новых торговых точек.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.