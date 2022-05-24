Бразилиа, 24 мая, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Правительство Бразилии приняло решение снизить на 10% импортные пошлины на 6,2 тыс. наименований продукции, включая базовые продовольственные товары, из списка единой товарной номенклатуры МЕРКОСУР (Южноамериканский общий рынок, включающий Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай). Об этом 23 мая сообщает пресс-служба министерства экономики Бразилии.

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По заявлению ведомства, снижение пошлин затронет такие товары, как фасоль, мясо, макаронные изделия, печенье, рис, стройматериалы и «иную продукцию, на которую распространяется единый внешний тариф».

пресс-служба министерства экономики Бразилии «В ноябре прошлого года тариф на данные товары уже снижался на 10%. Таким образом, с учётом новых мер тариф на импорт более 87% товарной номенклатуры МЕРКОСУР сократится до 0%».

Власти рассчитывают, что данная мера позволит снизить стоимость импортных продовольственных товаров и «сгладить отрицательные экономические последствия пандемии COVID-19 и войны на Украине, в частности удорожание стоимости жизни наименее обеспеченных слоёв населения».

Полный текст официального решения о снижении пошлин на период до конца 2023 года будет опубликован в правительственном вестнике 24 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо и Бразилии Карлус Франку возобновили переговоры о необходимости модернизации МЕРКОСУР.

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