Москва, , 13:09 — REGNUM Угроза голода нависла над миром не из-за России, а из-за санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири предупредил о том, что из-за кризиса на Украине могут вырасти цены на продовольствие, в мире может наступить голод.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия совершенно не мешает вывозу украинского зерна в Польшу по железной дороге. Что касается морского способа транспортировки, то не Россия — источник этой проблемы.

«Источником этой проблемы являются те, кто ввёл санкции, и сами санкции, которые действуют», — сказал Песков.

Он добавил, что президент России Владимир Путин в ходе недавней беседы с генсеком ООН Антониу Гутеррешем согласился с потенциальной опасностью глобального продовольственного кризиса. Президент говорил, что к обвалу на рынке привели и санкционные ограничения, и минирование Украиной акватории.

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