Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Администрация США в рамках борьбы с ростом цен на бензин может пойти на приостановку действия в стране ряда экологических стандартов на нефтепереработку. Об этом со ссылкой на источники 23 мая сообщает агентство Reuters.

Мало бензина Pixabay.com

По данным агентства, производителям бензина могут временно разрешить при производстве летнего топлива использовать такие дешёвые компоненты, как бутан. По современным экологическим стандартам их применения следует избегать для сокращения образования смога.

Ранее такая мера уже использовалась в США на региональном и национальном уровне в рамках борьбы с перебоями в поставках топлива. В настоящее время решение по данному вопросу Белым домом ещё не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, в США отмечен новый исторический максимум цены на бензин. По данным Американской автомобильной ассоциации, цена галлона (3,785 л) бензина на сегодняшний день достигла среднего показателя $4,596.

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