Вашингтон, 24 мая 2022, 02:04 — REGNUM Администрация США может высвободить дизельное топливо из национальных резервов для снижения цен на топливном рынке, 23 мая передал телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
По его информации, распоряжение подготовить такие шаги уже дал американский президент Джо Байден. При этом в Белом доме понимают, что дизельные запасы достаточно малы и эффект от принимаемого решения будет недолгим.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая Американская автомобильная ассоциация объявила, что в США зафиксирован новый рекорд цены на бензин, которая достигла $4,596 за галлон (примерно $1,21 за литр).
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