Москва, 23 мая, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Совете Федерации прогнозируют, что за «паспорт хорошего русского» будут брать деньги.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация в действии: специальная военная операция России — трансляция»

«У этих авантюристов и русофобов за паспорт «хорошего русского» скоро появится такса», — считает сенатор Андрей Клишас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным ряда телеграм-каналов, граждане РФ в эмиграции смогут получать паспорта «хороших русских» после того, как подпишут декларацию против специальной военной операции на Украине.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне изучит деятельность так называемых «Антивоенного комитета России» и «Российского комитета действия», а также заявления участников конференции в Вильнюсе на предмет вмешательства во внутренние дела РФ.