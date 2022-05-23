Москва, 23 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Министерство спорта РФ ведёт планомерную работу по замещению импортных спорттоваров отечественными в условиях санкций. Об этом 23 мая заявил глава ведомства Олег Матыцин во время круглого стола в Госдуме.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

«Мы уделяем первостепенное значение вопросу импортозамещения. Уверен, мы найдем решение. Мы реагируем на ситуацию оперативным образом», — сказал Матыцин.

Он добавил, что непросто за один день перестроить производство, найти решение по замене экипировки, оборудования и других элементов, связанных с развитием спорта.

По его словам, был потерян ряд контактов с производителями, которые обеспечивали спорт высших достижений.

Матыцин отметил, что Минспорта провело анализ и оперативно предложит корректировки в стратегию развития физкультуры и спорта.

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