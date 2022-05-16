Москва, , 12:10 — REGNUM Одним из главных направлений работы Министерства спорта РФ является организация массовых всероссийских и международных соревнований и физкультурных мероприятий в период летних каникул. Об этом 16 мая заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Олег Матыцин Duma.gov.ru

«Мы видим одним из основных направлений проведение спортивных и физкультурных мероприятий во время каникул», — сказал Матыцин на заседании комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи.

По его словам, в России ежегодно увеличивается количество соревнований.

Он добавил, что по состоянию на 1 мая в единый календарный план включено 648 массовых, всероссийских и международных соревнования. При этом из них 62,8% — для детей и молодёжи.