Москва, 23 мая, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Российская сторона изучает план по урегулированию ситуации вокруг Украины, предложенный Италией. Об этом замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил 23 мая журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

По его словам, план получен недавно, сейчас его рассматривают. Оценку предложениям Рима в Москве дадут позднее, когда закончат рассмотрение.

«Между Россией и Италией он не обсуждается. Мы его недавно получили. Рассматриваем», — сказал Руденко.

Как сообщало ИА REGNUM, предложения Италии по мирному урегулированию на Украине глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо ранее передал ООН и партнёрам по Группе семи. Инициатива включает прекращение огня, договор по «оспариваемым территориям» и общее многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе.

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