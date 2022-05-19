Москва, , 14:42 — REGNUM Российское руководство приветствует искренние усилия других стран, направленные на урегулирование на Украине, но подробностей об инициативе Италии пока нет. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 19 мая журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее Италия предложила урегулировать кризис на Украине в четыре этапа, об этом плане сообщила газета la Repubblica. Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо передал этот документ генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

«Приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию, никто не отвергает такие искренние усилия», — сказал Песков, комментируя инициативу Рима.

По его словам, в Кремле детали этого плана пока не знают, поэтому предметно комментировать его сейчас невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая премьер-министр Италии Марио Драги призвал президента США Джо Байдена позвонить президенту России Владимиру Путину. По его словам, лидеры стран должны прилагать все возможные усилия, чтобы украинский кризис разрешился.

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