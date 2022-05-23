Москва, 23 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. «Точка невозврата» специальной военной операции РФ на Украине пройдена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом заявил глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

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«Специальная военная операция все расставит по местам. Точка невозврата пройдена, блицкрига не получилось потому, что мы ставим жизнь человека во главу угла», — сказал Слуцкий.

По его словам, в ходе выполнения спецоперации нет задачи жертвовать жизнями военных ради быстрого захвата территорий.

Ранее Слуцкий заявил о том, что в течение ближайшего времени Донбасс ожидают знаковые события, сравнимые с произошедшими ранее событиями в Крыму.