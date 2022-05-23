Кабул, , 13:59 — REGNUM Афганские женщины-телеведущие в воскресной программе снова выступили в масках. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Никаб Petar Milošević

В последние дни ходили слухи, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались от принуждения женщин-ведущих к ношению никаба. Но 21 мая министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока вновь заявило, что не отказывается от своего приказа. В ведомстве подчеркнули, что решение было окончательным и что ведущие должны быть в масках.

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Председатель Tolo News Хаплвак Сафи опубликовал в сети фотографию встречи, на которой все участники, как мужчины, так и женщины, были в чёрных масках. В подписи к этой фотографии Сафи написал на трёх языках пушту, персидском и английском: »Сегодня нам всем грустно».

Решение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заставить женщин-ведущих носить никаб вызвало широкую реакцию внутри страны и за рубежом.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай, сам являющийся защитником талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назвал это решение неисламским и неафганским. В интервью CNN Карзай попросил женщин-ведущих не подчиняться этому решению.

Представитель министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока заявило, что решение о ношении маски является окончательным и не подлежит обсуждению. Он назвал мнение Хамида Карзая не поддающимся пониманию.

По словам представителя министерства, сообщения о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решили не принуждать к ношению масок, не соответствуют действительности.