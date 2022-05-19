* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:42 — REGNUM В серии твитов Tolo TV сообщило о новых ограничениях движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин-ведущих в Афганистане.

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Телеканал «Толо» сообщил 19 мая, что министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока распорядилось, чтобы все женщины-ведущие сети прикрывали лицо во время передачи.

Отмечается, что сотрудники министерства объявили приказ окончательным и бесповоротным. Также указано, что документ разослан всем теле- и видеоканалам страны.

Ранее женщинам-ведущим было приказано надевать медицинские маски во время выступлений.