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Талибы* приказали афганским женщинам-ведущим закрывать лицо во время эфира
*Талибы — запрещённая в России организация
Кабул,
19 мая 2022, 13:42 — REGNUM В серии твитов Tolo TV сообщило о новых ограничениях движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин-ведущих в Афганистане.
Телеканал «Толо» сообщил 19 мая, что министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока распорядилось, чтобы все женщины-ведущие сети прикрывали лицо во время передачи.
Отмечается, что сотрудники министерства объявили приказ окончательным и бесповоротным. Также указано, что документ разослан всем теле- и видеоканалам страны.
Ранее женщинам-ведущим было приказано надевать медицинские маски во время выступлений.
История вопроса
Проблемы современных СМИ в целом сводятся к двум взаимоисключающим тезисам — свободе слова и необходимости борьбы с фейковыми новостями. Злоупотребления первой приводят к обилию непроверенной, а зачастую и ложной информации, выдаваемой для достижения определенных целей. С другой стороны борьба с ними со стороны государства и крупных интернет-корпораций приводит к фактическому введению цензуры и произволу, от которой страдают уже добросовестные участники. Каждая страна находит баланс в этих качелях по своему. В России, к примеру, закон запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность.