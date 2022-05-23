Москва, , 13:46 — REGNUM Новое название сети ресторанов «Макдоналдс» (McDonald’s) в России будет состоять только из двух букв: «Мс». Об этом пишет 23 мая газета «Известия» со ссылкой на источник на ресторанном рынке.

Ресторан «Макдоналдс» (сс)Southgeist

Собеседник издания рассказал, что проект для новой сети разработан с участием материнской компании. Концептуальных изменений в меню не будет, названия блюд, вероятно, будут максимально близки к классическим. Также в названии может остаться фирменная буква M.

«Около 600 ресторанов McDonald’s перешли к франчайзи-партнеру сети, который ранее управлял 25 заведениями. Судя по всему, компания заинтересована вернуться в РФ», — добавил источник.

19 мая стало известно, что российскую сеть «Макдоналдс» купит сибирский предприниматель Александр Говор. 20 мая появилась информация, что рестораны вернутся к работе под новым брендом в июле или в конце июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая американская корпорация «Макдоналдс» объявила об уходе из России.

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