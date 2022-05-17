Москва, , 15:16 — REGNUM Убытки, которые понесет компания McDonald’s, являются значительными, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Очередь в Макдональдс соблюдает дистанцию Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В своем последнем отчете о прибылях и убытках McDonald’s сообщил, что в I квартале 2022 года закрытие ресторанов в России обошлось компании в $127 млн.

Почти $27 млн пришлись на расходы на персонал, оплату аренды и расходных материалов. Остальные убытки в $100 млн были получены от порчи продуктов питания, которые придется утилизировать.

Также компания заявляет, что спишет расходы в размере $1,2-$1,4 млрд в связи с выходом из российского бизнеса.

В России McDonald’s владеет 84% своих ресторанов, остальные управляются франчайзи. Поскольку компания не оставит свой бренд в России, цена продажи бизнеса будет существенно ниже его оценки до февраля 2022 года.

Если говорить о влиянии ухода компании на глобальный бизнес, не стоит ожидать существенного эффекта на котировки компании. McDonald’s имеет более 39 тыс. точек в более чем 100 странах мира.

Большинство из них принадлежат франчайзи, и только около 5% принадлежат компании и управляются ею.

Уход из России не изменил прогноза компании по увеличению сети на 1300 ресторанов в этом году, что обеспечит около 1,5% роста продаж компании.

В апреле корпорация McDonald’s сообщила, что в I квартале она заработала $1,1 млрд по сравнению с более чем $1,5 млрд годом ранее. Выручка составила почти $5,7 млрд.

Таким образом, убытки, которые спишет компания, являются значительными в данном периоде, однако, на конец 2022 года компания нивелирует данный факт», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, все рабочие места в сети ресторанов «Макдоналдс» будут сохранены после того, как компания передаст партнерам свой бизнес в России, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Читайте также: Воробьев: весь коллектив «Макдональдса» сохранит рабочие места