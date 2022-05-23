Москва, 23 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Сегодня, 23 мая, нефть торгуется с повышением третий день подряд, целясь на новые локальные максимумы после очередного отскока от 20-дневной скользящей средней, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Siberia.transneft.ru Нефтепровод

«Нефть марки Brent тестирует зоны $114 за баррель, хотя пока и не решается на более уверенный прорыв к двухмесячным максимумам за пределами уровня $115, отмеченным на прошлой неделе.

Покупкам нефтяных фьючерсов способствует сочетание ряда факторов в начале новой торговой недели.

Во-первых, спрос на риск продолжает повышаться, а вместе с ним развивают отступление долларовые быки. После неоднозначной сессии в Азии, Европа открылась в приличном плюсе, а американские фьючерсы уже прибавляют более 1%.

Во-вторых, Байден призвал ОПЕК нарастить добычу, но участники рынка не видят рисков с этого фронта, поскольку на данном этапе экспортеры альянса не располагают ни желанием, ни возможностями для более активного увеличения добычи.

В-третьих, американский лидер намекнул на возможное снижение торговых тарифов для Китая, что позитивно отразилось и на общих настроениях инвесторов.

В целом потенциал роста на рынке нефти сейчас сохраняется, но риски по-прежнему присутствуют, особенно в свете возобновления корреляции с финансовыми площадками и отношением к риску в целом.

Инвесторы скупают подешевевшие акции, но учитывая нестабильную геополитическую и экономическую обстановку, давление может вернуться в любой момент.

Если Brent не удастся закрепиться за пределами уровня $115 за баррель в ближайшее время, нельзя исключать угрозу отката цен с возвращением под отметку $110, где в центре внимания остается 20-дневная скользящая средняя на уровне $108,85», — полагает эксперт.

Читайте также: Тренд на рост котировок нефти остаётся