Москва, , 10:46 — REGNUM По итогам дня 20 мая нефть марки Brent подорожала на 1,21%, до $112,86. Негативных новостей для нефтяного рынка не выходило. Торги проходили относительно спокойно, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Referat.co

Число активных буровых вышек в США растет девятую неделю подряд. По последним данным Baker Hughes количество буровых нефтяных вышек повысилось на 13 ед., до 576 штук. Общее количество нефтегазовых вышек повысилось на 14 ед., до 728 штук.

Шанхай начинает открывать некоторые виды общественного транспорта, но все еще находится в состоянии повышенной готовности к COVID-19.

Власти рассчитывают, что нормальная жизнь в мегаполисе, согласно утвержденному плану, должна быть восстановлена до конца июня.

Сегодня 23 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $113 за нефть. Техническая картина на дневном таймфрейме остается благоприятной для покупателей.

Индекс доллара торгуется снижением. Коррекция по нему усиливается. Предполагается, что при падении индекса доллара ниже 102,30 пунктов, резко вырастет спрос на рисковые активы.

Фьючерсы на фондовые индексы торгуются в плюсе. Видимо, участники рынка учли повышение ставок ФРС США в июне и июле. На этом фоне стоит ожидать продолжения роста нефтяных котировок.

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