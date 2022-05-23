Москва, 23 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В МИД России вызывают вопросы намерения Североатлантического альянса поставлять вооружения в Молдавию, заявил 23 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Nikita Dezhurny МИД России

«У нас вызывает удивление не столько заявление Великобритании, сколько возможная реакция Кишинева, но мы будем следить. Потому что в конституции Молдавии четко прописан ее нейтральный внеблоковый статус, а поставки туда вооружений, причём вооружений со стороны государства-члена НАТО, конечно, вызывает вопросы», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон заявил, что поставки вооружения от НАТО только навредят стране.

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