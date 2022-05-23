Молдавия, , 00:28 — REGNUM Молдавия является нейтральным государством, а поставки вооружения от НАТО принесут стране только вред. Об этом заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Молдавия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он прокомментировал заявление главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что в НАТО планируют рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить вооружение в Молдавию по стандартам альянса взамен того, что в республике остаётся с советских времён.

«Военная «помощь» от НАТО может оказаться той пресловутой медвежьей услугой, которая сделает нам только хуже, привлечёт горе в нашу страну и превратит наших солдат и наш народ в пушечное мясо в циничных сценариях больших мировых игроков», — написал Додон.

Бывший президент подчеркнул, что нейтралитет — это то, что защищает Молдавию от рисков быть втянутой в военный конфликт.

Стоит отметит, что президент Молдавии Майя Санду в последнее время начала публично выражать сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. По её мнению, это не гарантирует безопасность стране.

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