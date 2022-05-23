Париж, 23 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Во Франции полицейский был забит до смерти во время драки у посольства Катара в Париже, передает BFM TV.

(сс) Patrice CALATAYU Французская полиция

Подозреваемого арестовали за умышленное убийство полицейского. Подозреваемый неизвестен спецслужбам и не состоит на учете в психиатрической клинике.

Расследованием занимается прокуратура Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции с 23 по 25 мая проходит забастовка водителей автобусов и трамваев.

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