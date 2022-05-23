201-я российская военная база в Таджикистане — фоторепортаж
В рамках военных учений ОДКБ «Взаимодействие 2021» для сотрудников прессы была организована экскурсия на 201-ю военную базу ВС РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
201-я российская военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект страны за ее пределами, располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
Задачи базы сосредоточены на Центрально-Азиатском направлении.
Личный состав сформирован военнослужащими по контракту. Почти все из них принимали участие в выполнении задач на территории Сирийской Арабской Республики.
Для укрепления боевого товарищества, слаживания совместного применения войск и отработки боевых действий в горно-пустынной местности, личный состав базы регулярно проходит учения с участием вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана.
В течение 2021 года проводится активное перевооружение подразделений военной базы на самые современные образцы военной и специальной техники.
Подразделения размещаются в военных городках, на территории которых находятся две школы Минобороны России, детский сад, военный госпиталь, оснащённый современным медицинским оборудованием. Построено новое общежитие кубрикового типа.
В ходе экскурсии гостям была продемонстрирована условная попытка захвата базы террористами. Военнослужащие базы проявили чёткость и слаженность работы в успешном отражении террористической атаки.
Соединение было сформировано 1 июня 1943 года в Тосненском районе Ленинградской области на базе бригад внутренней охраны Ленинграда, пограничной бригады и бригады морской пехоты Балтийского флота. Боевое крещение дивизия приняла в 1944 году в боях за освобождение Гатчины, по итогам которых дивизии было присвоено почетное наименование «Гатчинская». Участвовала в афганском конфликте. Дважды была награждена орденом Красного Знамени.
В 2005 году была переименована в 201-ю Гатчинскую дважды Краснознаменную военную базу.
В 2012 году указом президента РФ награждена орденом Жукова.