В рамках военных учений ОДКБ «Взаимодействие 2021» для сотрудников прессы была организована экскурсия на 201-ю военную базу ВС РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Ответный огонь

Василий Иванов ИА REGNUM 201-я Гатчинская ордена Жукова дважды Краснознамённая военная база

Василий Иванов ИА REGNUM Плац

201-я российская военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект страны за ее пределами, располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Задачи базы сосредоточены на Центрально-Азиатском направлении.

Личный состав сформирован военнослужащими по контракту. Почти все из них принимали участие в выполнении задач на территории Сирийской Арабской Республики.

Василий Иванов ИА REGNUM 201-я Гатчинская ордена Жукова дважды Краснознамённая военная база

Василий Иванов ИА REGNUM Начальник штаба 201-й базы полковник Евгений Охрименко

Для укрепления боевого товарищества, слаживания совместного применения войск и отработки боевых действий в горно-пустынной местности, личный состав базы регулярно проходит учения с участием вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана.

В течение 2021 года проводится активное перевооружение подразделений военной базы на самые современные образцы военной и специальной техники.

Василий Иванов ИА REGNUM Внешний вид нового общежития для военнослужащих

Василий Иванов ИА REGNUM Полковник Евгений Охрименко проводит экскурсию по новому общежитию для военнослужащих

Василий Иванов ИА REGNUM В общежитии для военнослужащих

Василий Иванов ИА REGNUM В комнате досуга

Василий Иванов ИА REGNUM В чайной

Подразделения размещаются в военных городках, на территории которых находятся две школы Минобороны России, детский сад, военный госпиталь, оснащённый современным медицинским оборудованием. Построено новое общежитие кубрикового типа.

Василий Иванов ИА REGNUM Начальник госпиталя майор Дамир Джимердиев

Василий Иванов ИА REGNUM Здание госпиталя

Василий Иванов ИА REGNUM На входе в госпиталь

Василий Иванов ИА REGNUM Кабинет стоматолога-терапевта

Василий Иванов ИА REGNUM Панорамная рентгенография

Василий Иванов ИА REGNUM Реанимационная палата

Василий Иванов ИА REGNUM Начальник отделения анестезиологии-реанимации Вячеслав Чугунов

Василий Иванов ИА REGNUM Кабинет компьютерной томографии

Василий Иванов ИА REGNUM Операционная

Василий Иванов ИА REGNUM Аппарат для эндоскопических операций

Василий Иванов ИА REGNUM Имущество врачебно-сестринской бригады и медицинского вертолетного модуля

Василий Иванов ИА REGNUM На территории базы есть детский сад

Василий Иванов ИА REGNUM На территории базы есть небольшой зоопарк

В ходе экскурсии гостям была продемонстрирована условная попытка захвата базы террористами. Военнослужащие базы проявили чёткость и слаженность работы в успешном отражении террористической атаки.

Василий Иванов ИА REGNUM Террористы проникли на территорию базы

Василий Иванов ИА REGNUM Военнослужащие базы отражают атаку

Василий Иванов ИА REGNUM Террористы ведут огонь

Василий Иванов ИА REGNUM Террористы ведут огонь

Василий Иванов ИА REGNUM Ответный огонь

Василий Иванов ИА REGNUM Контратака солдат 201-й базы

Василий Иванов ИА REGNUM Российские бойцы готовы встретить врага

Василий Иванов ИА REGNUM Неприятель уничтожен

Соединение было сформировано 1 июня 1943 года в Тосненском районе Ленинградской области на базе бригад внутренней охраны Ленинграда, пограничной бригады и бригады морской пехоты Балтийского флота. Боевое крещение дивизия приняла в 1944 году в боях за освобождение Гатчины, по итогам которых дивизии было присвоено почетное наименование «Гатчинская». Участвовала в афганском конфликте. Дважды была награждена орденом Красного Знамени.

Василий Иванов ИА REGNUM Аллея героев

Василий Иванов ИА REGNUM Храм на территории базы

Василий Иванов ИА REGNUM Настоятель храма о. Роман

Василий Иванов ИА REGNUM Музей истории базы

Василий Иванов ИА REGNUM В музее

Василий Иванов ИА REGNUM Реконструкция наступательных действий 201-й стрелковой дивизии в ходе боев за город Гатчина

Василий Иванов ИА REGNUM Реконструкция наступательных действий 201-й стрелковой дивизии в ходе боев за город Гатчина

Василий Иванов ИА REGNUM Реконструкция наступательных действий 201-й стрелковой дивизии в ходе боев за город Гатчина

Василий Иванов ИА REGNUM Боевой путь

Василий Иванов ИА REGNUM Участие в Афганском конфликте

Василий Иванов ИА REGNUM Современный облик

Василий Иванов ИА REGNUM Мемориальный комплекс

В 2005 году была переименована в 201-ю Гатчинскую дважды Краснознаменную военную базу.

В 2012 году указом президента РФ награждена орденом Жукова.