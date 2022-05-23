В рамках военных учений ОДКБ «Взаимодействие 2021» для сотрудников прессы была организована экскурсия на 201-ю военную базу ВС РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Ответный огонь
Василий Иванов ИА REGNUM
201-я Гатчинская ордена Жукова дважды Краснознамённая военная база
Василий Иванов ИА REGNUM
Плац

201-я российская военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект страны за ее пределами, располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Задачи базы сосредоточены на Центрально-Азиатском направлении.

Личный состав сформирован военнослужащими по контракту. Почти все из них принимали участие в выполнении задач на территории Сирийской Арабской Республики.

Василий Иванов ИА REGNUM
201-я Гатчинская ордена Жукова дважды Краснознамённая военная база
Василий Иванов ИА REGNUM
Начальник штаба 201-й базы полковник Евгений Охрименко

Для укрепления боевого товарищества, слаживания совместного применения войск и отработки боевых действий в горно-пустынной местности, личный состав базы регулярно проходит учения с участием вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана.

В течение 2021 года проводится активное перевооружение подразделений военной базы на самые современные образцы военной и специальной техники.

Василий Иванов ИА REGNUM
Внешний вид нового общежития для военнослужащих
Василий Иванов ИА REGNUM
Полковник Евгений Охрименко проводит экскурсию по новому общежитию для военнослужащих
Василий Иванов ИА REGNUM
В общежитии для военнослужащих
Василий Иванов ИА REGNUM
В комнате досуга
Василий Иванов ИА REGNUM
В чайной

Подразделения размещаются в военных городках, на территории которых находятся две школы Минобороны России, детский сад, военный госпиталь, оснащённый современным медицинским оборудованием. Построено новое общежитие кубрикового типа.

Василий Иванов ИА REGNUM
Начальник госпиталя майор Дамир Джимердиев
Василий Иванов ИА REGNUM
Здание госпиталя
Василий Иванов ИА REGNUM
На входе в госпиталь
Василий Иванов ИА REGNUM
Кабинет стоматолога-терапевта
Василий Иванов ИА REGNUM
Панорамная рентгенография
Василий Иванов ИА REGNUM
Реанимационная палата
Василий Иванов ИА REGNUM
Начальник отделения анестезиологии-реанимации Вячеслав Чугунов
Василий Иванов ИА REGNUM
Кабинет компьютерной томографии
Василий Иванов ИА REGNUM
Операционная
Василий Иванов ИА REGNUM
Аппарат для эндоскопических операций
Василий Иванов ИА REGNUM
Имущество врачебно-сестринской бригады и медицинского вертолетного модуля
Василий Иванов ИА REGNUM
На территории базы есть детский сад
Василий Иванов ИА REGNUM
На территории базы есть небольшой зоопарк

В ходе экскурсии гостям была продемонстрирована условная попытка захвата базы террористами. Военнослужащие базы проявили чёткость и слаженность работы в успешном отражении террористической атаки.

Василий Иванов ИА REGNUM
Террористы проникли на территорию базы
Василий Иванов ИА REGNUM
Военнослужащие базы отражают атаку
Василий Иванов ИА REGNUM
Террористы ведут огонь
Василий Иванов ИА REGNUM
Террористы ведут огонь
Василий Иванов ИА REGNUM
Ответный огонь
Василий Иванов ИА REGNUM
Контратака солдат 201-й базы
Василий Иванов ИА REGNUM
Российские бойцы готовы встретить врага
Василий Иванов ИА REGNUM
Неприятель уничтожен

Соединение было сформировано 1 июня 1943 года в Тосненском районе Ленинградской области на базе бригад внутренней охраны Ленинграда, пограничной бригады и бригады морской пехоты Балтийского флота. Боевое крещение дивизия приняла в 1944 году в боях за освобождение Гатчины, по итогам которых дивизии было присвоено почетное наименование «Гатчинская». Участвовала в афганском конфликте. Дважды была награждена орденом Красного Знамени.

Василий Иванов ИА REGNUM
Аллея героев
Василий Иванов ИА REGNUM
Храм на территории базы
Василий Иванов ИА REGNUM
Настоятель храма о. Роман
Василий Иванов ИА REGNUM
Музей истории базы
Василий Иванов ИА REGNUM
В музее
Василий Иванов ИА REGNUM
Реконструкция наступательных действий 201-й стрелковой дивизии в ходе боев за город Гатчина
Василий Иванов ИА REGNUM
Реконструкция наступательных действий 201-й стрелковой дивизии в ходе боев за город Гатчина
Василий Иванов ИА REGNUM
Реконструкция наступательных действий 201-й стрелковой дивизии в ходе боев за город Гатчина
Василий Иванов ИА REGNUM
Боевой путь
Василий Иванов ИА REGNUM
Участие в Афганском конфликте
Василий Иванов ИА REGNUM
Современный облик
Василий Иванов ИА REGNUM
Мемориальный комплекс

В 2005 году была переименована в 201-ю Гатчинскую дважды Краснознаменную военную базу.

В 2012 году указом президента РФ награждена орденом Жукова.