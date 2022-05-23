Москва, , 11:43 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об уголовном наказании за следование антироссийским санкциям, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Инициатива станет ответной мерой и направлено на стабилизацию ситуации в России, отметили в комитете Госдумы.

Если закон найдет поддержку большинства депутатов, то использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершенные в целях соблюдения иностранных санкций, будет квалифицироваться сразу по части второй статьи 201 Уголовного кодекса России.

Совершение названных деяний будет наказываться штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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