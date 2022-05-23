Москва, , 11:26 — REGNUM Сегодня, 23 мая, Центральный банк России опроверг информацию о покупке валюты для сдерживания резкого укрепления рубля. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Центральный Банк России Kuba

В ответе пресс-службы ЦБ РФ говорится, что «информация о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления не соответствует действительности».

Как сообщало ИА REGNUM, газета «Ведомости» 23 мая написала, что Центробанк снова закупает валюту, чтобы удержать рубль от неконтролируемого укрепления.

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