Москва, , 10:31 — REGNUM Российский Центробанк снова закупает валюту, чтобы удержать рубль от неконтролируемого укрепления. Об этом пишет 23 мая газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству и ЦБ источники.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Издание отмечает, что Банк России закупает исключительно валютную выручку у экспортёров. Приобретение происходит не напрямую, а через других участников финансового рынка. Конкретный механизм и игроков собеседники не называют.

Близкий к правительству России источник рассказал, что на рынке не появилось спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой. Поэтому регулятор предпринял «квазиинтервенции», чтобы не допустить резкого укрепления курса рубля в короткие сроки.

Вероятно, Банк России поручает не находящимся под санкциями банкам купить валюту, а в обмен предоставляет им ликвидность.

Как сообщало ИА REGNUM, курс рубля обвалился в феврале, но стал резко укрепляться после введения мер валютного контроля и требования к экспортёрам об обязательной продаже валютной выручки.

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