* Моргенштерн — запрещённая в России организация

Москва, 23 мая, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) добивается своего исключения из списка иностранных агентов.

Цитата из видео на YouTube Моргенштерн

Представитель музыканта обжаловал в Замоскворецком суде Москвы решение о внесении Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в список иноагентов.

По словам адвоката музыканта Сергея Жорина, исполнитель является деятелем культуры и искусства и не осуществляет политическую деятельность, поэтому не может быть признан иноагентом.

Замоскворецкий районный суд Москвы уже зарегистрировал исковое заявление музыканта.

Как сообщало ИА REGNUM, Минюст РФ внёс Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в мае 2022 года.

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