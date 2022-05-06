Москва, , 22:23 — REGNUM Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) попал в список иноагентов. Соответствующее заявление появилось на сайте Минюста 6 мая.

Алишер Моргенштерн Скриншот с YouTube

Помимо рэпера, в список иностранных агентов также вошли политик Любовь Соболь, бывший заместитель министра энергетики Владимир Милов и социолог Борис Кагарлицкий и ещё трое россиян. Как сообщается, Моргенштерн появился в реестре физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

Напомним, что Моргенштерн уехал из России в ноябре 2021 года. Поводом для отъезда артиста стали обвинения в продаже наркотиков в интернете.

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