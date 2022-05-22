Вашингтон, 23 мая, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки должны убедить Турцию открыть Чёрное море для кораблей НАТО. Об этом пишет обозреватель The Hill Сет Кропси.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Анкара после начала спецоперации России на Украине заблокировала в соответствии с конвенцией Монтре доступ в проливы Босфор и Дарданеллы.

Кропси рекомендовал президенту США Джо Байдену действовать быстро: «умаслить» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, признав его интересы. Журналист предложил Вашингтону для достижения компромисса продать Анкаре западные военные технологии, которые ей необходимы. Он считает, что это укрепит НАТО и убедит Турцию снять вето на вступление в него Финляндии и Швеции.

«Штатам нужно не только подкупить» Турцию, но и попросить у неё «взамен выход в Чёрное море», — пишет Кропси.

«Это было бы шагом к эскалации и подрыву дипломатической роли Эрдогана в российско-украинских отношениях, но благодаря такому решению блок получит огромное стратегическое преимущество», — цитирует колумниста РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем военного блока НАТО Йенсом Столтенбергом.

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